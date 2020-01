Chi è Raffaella Salemi, la commessa che ha fermato il ladro con le parole (Di sabato 18 gennaio 2020) Raffaella Salemi qualche giorno fa è finita su tutti i giornali per aver sventato una rapina al supermercato Picard di Milano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. “Io non faccio come te… Anche io ho bisogno di soldi, ma non mi metto a fare queste cose”. Con queste parole, ferme e … L'articolo Chi è Raffaella Salemi, la commessa che ha fermato il ladro con le parole è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Linus2k : Sanremo 2020, anche Raffaella Carrà sul palco dell'Ariston? Ecco chi la affiancherà ?@carrarofabio69? sei contento? - FrancoRaineri1 : RT @Delta79779861: @Raffaella017 @ChiodiDonatella Ogni volta che parla la Boldrina rimango estasiato a sentire quello che ci insegna... cer… - giuli84741590 : RT @Delta79779861: @Raffaella017 @ChiodiDonatella Ogni volta che parla la Boldrina rimango estasiato a sentire quello che ci insegna... cer… -