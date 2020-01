C’è Posta per te: anticipazioni e ospiti della seconda puntata in onda stasera (Di sabato 18 gennaio 2020) C’è Posta per te, le anticipazioni della seconda puntata: gli ospiti C’è Posta per te torna con una seconda puntata questa sera, sabato 18 gennaio 2020. Maria De Filippi è pronta a dare del filo da torcere ad Alberto Angela e alle sue Meraviglie (in onda su Rai 1) e punta su due ospiti speciali per animare la serata in casa Mediaset. A partire dalle 21:20, tutti sintonizzati su Canale 5 per assistere a tante nuove storie strappalacrime. In tantissimi scrivono alla redazione del programma con l’intenzione di ritrovare o riavvicinarsi ai cari che hanno perso o, nella migliore delle ipotesi, far incontrare una persona famosa alla propria persona cara come regalo. Tra buste chiuse e aperte, consegna della lettera, fazzolettini e lacrime, talvolta anche sorrisi, C’è Posta per te si conferma uno dei programmi più amati di Canale 5 (e di Maria De Filippi). Di seguito, ... Leggi la notizia su tpi

