C’è Posta per Te, abbandonano i figli: nonostante Maria De Filippi, niente lieto fine (Di domenica 19 gennaio 2020) Dolori familiari a C’è Posta per Te che neanche la Queen Mary è riuscita a curare. nonostante i discorsi strappalacrime di Maria De Filippi, Lorenzo e Luca non si sono lasciati convincere dalle scuse giudicate tardive dai genitori, che dopo vari drammi familiari hanno lasciato i figli al loro destino. AnnaMaria e Vincenzo, una storia complicata Tre figli, due maschi e una femmina, che non li vogliono più vedere. AnnaMaria e Vincenzo si sono rivolti a Maria De Filippi per ricucire la famiglia. AnnaMaria spiega la situazione: “Sono considerata il male di questa famiglia. Sono considerata una cattiva madre e una cattiva moglie. È tanto facile giudicare i comportamenti delle persone senza sapere perché”. La questione è questa: AnnaMaria conosce Vincenzo quando aveva 23 anni, e lui all’epoca era già sposato e aveva 3 figli. Lei si trova da sola, incinta, e per 60 giorni lascia ... Leggi la notizia su thesocialpost

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - Anastas91035145 : RT @Masse78: Io comunque andrei a “C’è posta per te” soltanto per vedere Maria che passeggia per lo studio mentre racconta la storia della… -