Catanzaro, in piazza per Gratteri. Il procuratore: "Serve cultura che abbia coraggio denunciare male" (Di sabato 18 gennaio 2020) La manifestazione a sostegno del magistrato di fronte al palazzo di giustizia. "La vostra presenza indica sete di giustizia sentita e non gridata o sbandierata", ha scritto Gratteri in un messaggio rivolto agli oltre mille partecipanti - cittadini, studenti, rappresentanti di... Leggi la notizia su repubblica

