Catania-Potenza: probabili formazioni, quote e pronostico (Di sabato 18 gennaio 2020) Catania-Potenza: probabili formazioni, quote e pronostico Catania-Potenza, match valido per la 22a giornata della Serie C girone C 2019/2020, si disputerà domenica 19 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Angelo Massimino. Le due formazioni si sfideranno in terra siciliana per quella che sarà una partita cruciale non solo per la classifica, ma anche per quello che riguarda il futuro degli etnei, al centro di numerose voci extra campo già da diverse settimane. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Le probabili formazioni di Catania-Potenza Catania. Mister Lucarelli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto già nell’ultimo turno contro il Virtus Francavilla. Tesserato Curcio, probabilmente entrerà in campo a gara in corso. In porta Furlan, difesa composta da Silvestri, Calapai, Esposito, Rizzo. Mediana occupata da Pinto e Biondi, mentre il terzetto di trequartisti verrà ... Leggi la notizia su termometropolitico

Calciodiretta24 : Diretta Catania – Potenza: risultato in tempo reale, tabellino - Fantacalciok : Diretta Catania – Potenza: risultato in tempo reale, tabellino - IamCALCIO : Potenza, Raffaele: 'A Catania per una gara importante' -