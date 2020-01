Caso Gregoretti, la maggioranza pensa al ‘grande bluff’ per incastrare Salvini (che alza i toni) (Di sabato 18 gennaio 2020) Caso Gregoretti, la maggioranza di governo potrebbe ‘salvare’ Matteo Salvini in Giunta (prima delle regionali) per poi ‘incastrarlo’ in Senato. Con le elezioni regionali ormai alle porte, il governo ha ancora un problema da risolvere (gli altri sono stati rimandati): il voto su Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Lo scopo delle forze di maggioranza era quello di rinviare la sentenza sul leader della Lega. Un ultimo tentativo (fallito) per togliergli dalla manica un jolly da giocarsi nelle battute finali della campagna elettorale in Emilia Romagna. La Giunta dovrà esprimersi il prossimo 20 gennaio. E al di là delle polemiche sulla Casellati, la maggioranza dovrà pianificare una strategia efficace. Caso Gregoretti, la strategia della maggioranza per non regalare un vantaggio a Matteo Salvini Quella che sta prendendo forma tra le forze al governo è ... Leggi la notizia su newsmondo

