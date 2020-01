Casellati e Salvini, la rivelazione del leader leghista (Di sabato 18 gennaio 2020) La Casellati è finita nella bufera per la questione della nave Gregoretti, che vede imputato Salvini. E lui risponde a modo suo Continua a tenere banco il caso della nave Gregoretti, che vede Matteo Salvini indagato e a rischio di ritrovarsi in un gran bel guaio. Lui ha sempre rigettato con sdegno le accuse, ma … L'articolo Casellati e Salvini, la rivelazione del leader leghista proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

AndreaMarcucci : La seconda carica dello Stato vota con la destra e perde la sua imparzialità. #gregoretti #salvini #casellati - fattoquotidiano : Caso Gregoretti, ok al voto sul processo a Salvini il 20 gennaio. Casellati vota con le opposizioni - fattoquotidiano : Processo a Salvini, verdetto in Giunta il 20 gennaio. Casellati mette il voto decisivo per far vincere la linea del… -