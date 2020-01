Casa, profumi per ambiente fai da te: aromi naturali a costo zero (Di sabato 18 gennaio 2020) Per inondare la Casa di gradevoli odori non occorre comprare chissà quali profumi per ambiente: alcuni consigli per preparare aromi naturali a costo zero Buccia di Arance essiccate, Fonte: Pixabay Riempire ed inondare la cosa con gradevoli e fantastici odori è una pratica ormai in uso da tempo: nei negozi, gli scaffali sono pieni di profumi per ambienti, tuttavia è possibile farlo praticamente a costo zero o quasi con un costo irrisorio: ecco come fare per preparare aromi naturali in pochissimo tempo. Preparazione che prevede l’uso del termosifoni: Nei periodi di freddo, quando a Casa si tengono i termosifoni accesi, quest’ultimi possono essere particolarmente utili non solo per riscaldare le stanze, ma anche per diffondere dei piacevoli aromi. Le bucce degli agrumi, come l’arancia, il mandarino o il limone, ad esempio, possono donare alla ... Leggi la notizia su chenews

