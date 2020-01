Cary Grant: i 10 migliori film di un talento immortale (Di domenica 19 gennaio 2020) Ripercorriamo la carriera di Cary Grant riscoprendo la sua filmografia: da Il sospetto a Intrigo internazionale ecco i suoi 10 migliori film. "Tutti vogliono essere come Cary Grant. Anche io vorrei essere Cary Grant". Dietro a questa celebre citazione, testimonianza di un'(auto)ironia trascinante che alimenta tutt'oggi la stella di Cary Grant - di cui vi proponiamo i 10 migliori film - non solo si nasconde il segreto di un successo imperituro, quanto il riflesso del più grande personaggio interpretato dall'attore stesso. Nato a Bristol il 13 gennaio 1904, l'uomo elegante, divertente, affascinante che tutti volevano e vogliono essere, è in realtà una semplice invenzione nata dalla fantasia di Archibald Alexander Leach. Il giovane inglese, formatosi sul palcoscenico di un circo itinerante, non ... Leggi la notizia su movieplayer

Carmela_oltre : RT @pampam77019344: #La7ªArte 'L'alcol è un liquido prezioso, conserva tutto, tranne i segreti.' #CaryGrant #18gennaio 1904 “Per avere su… - clessidra965 : RT @pisqu4no: #ricordiamodomani 18 gennaio 1904 nasce Cary Grant, attore britannico - pegoty68 : RT @pampam77019344: #La7ªArte 'L'alcol è un liquido prezioso, conserva tutto, tranne i segreti.' #CaryGrant #18gennaio 1904 “Per avere su… -