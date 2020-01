Carta igienica, verso la stanza o verso il muro? Ce lo spiega direttamente l’inventore (Di sabato 18 gennaio 2020) A svelare il modo corretto di mettere la Carta igienica in bagno è l’inventore Seth Wheeler. Quale realmente il verso giusto? Carta igienica (Fonte Pixabay) Non è così antica come si potrebbe pensare. In occidente, la Carta igienica intesa come la intendiamo oggi è arrivata solo nel tardo ‘800. E prima come si faceva? Mistero… Eppure oggi, per quanto possa sembrare banale e scontata, rappresenta quell’invenzione senza tempo, senza la quale non potremmo farne a meno (per fortuna!). Nel ‘700 si inizia a parlare della Carta per usi igienici. Anche se, all’epoca, questi discorsi erano ancora un tabù e la Carta igienica innominabile. L’invenzione vera e propria della nostra salvezza risale alla metà dell’800 e proviene da New York. Col tempo è un po’ cambiata e oggi siamo tutti abituati a vederla nei ... Leggi la notizia su chenews

romilasi : @PlinskyIena @BelpietroTweet Ma c’è gente abbonata a questa carta igienica ??? No davvero chiedo.. - nino_giovanni : @GabryContessa @LucillaMasini Non è un caso che scriva su un giornale stampato su carta igienica. - erikafm282 : Chicca/2 -maestra ma il materiale didattico tipo la carta igienica lo portiamo noi o lo fornisce la scuola? - la c… -