Capotreno presa a pugni per aver chiesto il biglietto. Nessun passeggero interviene per difenderla (Di sabato 18 gennaio 2020) Una Capotreno di 25 anni è stata aggredita a pugni su un convoglio, all’altezza di Seregno, in Brianza, e Nessuno sarebbe intervenuto per difenderla. Lo riporta oggi La Provincia di Como. È successo ieri su un treno partito alle 9.48 da Como San Giovanni in direzione di Rho (Milano). Secondo la Fit Cisl di Como l’episodio è avvenuto tra l’indifferenza dei viaggiatori.Secondo quanto riferito dal sindacato, la Capotreno si era accorta di un uomo, un italiano di mezza età che, sdraiato, occupava diversi posti a sedere. Lo ha invitato a sedersi normalmente, e al suo rifiuto, gli ha chiesto il biglietto, che non aveva. L’ha quindi accompagnato alla porta e alla fermata successiva, quella di Seregno, con il treno in frenata, è stata presa a pugni dall’uomo che subito dopo è sceso e si è dileguato in stazione. La ... Leggi la notizia su huffingtonpost

