Capaccio Paestum, furto e ricettazione: denunciate quattro persone (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – I Carabinieri di Capaccio Scalo, nella giornata di ieri, a seguito delle immediate indagini conseguenti la commissione di due furti nella giurisdizione, hanno identificato e denunciato gli autori del reato. Due extracomunitari di nazionalità algerina e due capaccesi, pregiudicati: A.S. 20enne e A.C. 26enne di Capaccio e K.R. 50enne e K.O. 52enne. I successivi accertamenti hanno condotto gli investigatori ad identificare anche i due ricercatori che, a seguito di perquisizione locale e domiciliare, venivano sorpresi in possesso della refurtiva è già in procinto di partire il loro paese d’origine. Nella circostanza, il veicolo usato per il trasporto e la refurtiva, consistente in caldaie a gas, varie attrezzature da lavoro, strumenti musicali, rubinetteria e scatole di indumenti, venivano sottoposti a sequestro. Proseguono i controlli ... Leggi la notizia su anteprima24

