Caos in Libia, verso la conferenza di Berlino: gli obiettivi dell’incontro e la posta in gioco nel Mediterraneo (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo mesi di slittamenti, di passi indietro e di tentennamenti, la conferenza di Berlino sulla Libia, fortemente voluta dalla cancelliera Angela Merkel e dall’Italia, ha finalmente una data. Dopo la confermata presenza del generale Khalifa Haftar, non è ancora chiaro se Fayez al-Sarraj deciderà di partecipare. Domenica 19 gennaio l’Italia, la Turchia, la Russia, la Germania, gli Stati Uniti, l’Egitto, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi (questi gli Stati che per ora hanno confermato la loro presenza) siederanno al tavolo per definire gli obiettivi sul breve periodo in territorio libico. La bozza dei punti è stata diffusa il 16 gennaio dall’Agenzia Nova: una lista di propositi ambiziosi, tra cui la creazione di un nuovo governo di accordo nazionale (attualmente nelle mani di al Sarraj), l’applicazione dell’embargo e il cessate il fuoco ... Leggi la notizia su open.online

Caos LIBIA/ E se fosse tutta colpa dei 'presunti 'debiti di Sarkozy con Gheddafi? : Indagare sul perché della scellerata guerra in LIBIA iniziata dalla Francia di Sarkozy , è oggi più che mai un dovere. Non per Gheddafi, ma per la storia.

Caos LIBIA/ Sulla testa di Haftar i tubi di gas tra Germania - Turchia e Russia : A due giorni dal summit di Berlino il ministro degli Esteri tedesco si è recato in LIBIA e ha ottenuto da Haftar l'impegno a rispettare il cessate il fuoco

Caos LIBIA/ L'agenda dell'Italia a Berlino : ecco come evitare un'altra Somalia : Sarà la Conferenza di Berlino a porre le premesse per la risoluzione del conflitto libico? ecco i principi che devono ispirare il governo

Caos LIBIA/ Energia e migranti - ora Russia e Turchia comandano in Europa : Haftar non ha ancora firmato la tregua. Quello che farà è decisivo per capire il ruolo che sta giocando la Germania nella crisi libica

Caos Libia - il governo italiano è sicuro : "I nostri soldati restano nel Paese" : "Non ci ritiriamo dalla Libia ", dice Marina Sereni, vice ministro degli Affari Esteri. Intanto il generale Khalifa Haftar ha...

Caos LIBIA/ Di Maio e quell'errore "turco" che fa sparire l'Italia : Putin incontra Haftar e Sarraj a Mosca per la firma dell'accordo sulla LIBIA . l'Italia resta fuori dai tavoli che contano. Ecco gli errori compiuti

Caos LIBIA/ Putin ferma Haftar e riscrive l'agenda di Conte e Di Maio : Ieri Conte ha incontrato Serraj, intanto Haftar ha deciso di rispettare il cessate il fuoco chiesto da Putin . Il cui accordo con Erdogan sta funzionando

Caos LIBIA/ Minniti e Sophia - ora tocca a Conte - non - cadere nella trappola Ue : stato Frans Timmermans a ipotizzare un ruolo per Minniti in Liba. Vien da pensare che von der Leyen sia d'accordo. Ma per l'Italia è una trappola

Caos Libia : forze di Haftar annunciano il cessate il fuoco : Dopo il pressing di Mosca delle ultime ore, le forze di Khalifa Haftar hanno annunciato che a partire dalla mezzanotte locale daranno avvio al cessate il fuoco . Il gesto dimostra l’accettazione di quanto contenuto nell’intesa siglata tra Russia e Turchia. “La nostra reazione sarà severa se la tregua verrà violata dal campo nemico“, si legge nel comunicato delle forze del generale libico.

Haftar alza il prezzo della tregua - Caos Libia : il generale continua ad avanzare : «La tregua ? Solo se spariranno le milizie da Tripoli». Khalifa Haftar gela tutti. Dopo il sì del governo di Fayez al Serraj alla proposta di un cessate il fuoco avanzata da Turchia...

Caos LIBIA/ Conte vede Haftar ma non Serraj : il governo ha bluffato : LIBIA , Il vertice mancato Conte - Serraj è il punto più basso toccato dall'italia. L'obiettivo era intestarsi il cessate il fuoco di Erdogan-Putin

Caos in Libia - Conte in campo "Dialogo con Haftar e con Serraj" : "Su questo dossier vedo da troppo tempo delle rappresentazioni completamente sbagliate" perche' "l'Italia fa della coerenza il punto di forza della sua politica internazionale" scegliendo sin dall'inizio "di parteggiare per il benessere e la prosperità del popolo libico" e "per giungere... Segui su affaritaliani.it

Caos Libia E IRAN/ "È la fine dell'Eni nel Mediterraneo" : Trump ha regalato la LIBIA alla Turchia. Adesso Erdogan potrà estromettere l'Eni da tutta l'area sud del Mediterraneo, dalla LIBIA a Cipro

Libia - il Caos dopo la controffensiva di Al Sarraj : A Sirte la situazione attualmente appare confusa: dopo la notizia arrivata nel giorno dell’Epifania, secondo cui le forze del Libyan National Army (Lna) di Haftar hanno preso possesso della città, nelle ultime ore l’inviato russo che segue il dossier libico per il Cremlino ha parlato di una controffensiva da parte delle forze fedeli al governo di Al Sarraj . Sembrerebbe comunque che tra l’esercito di Haftar e le milizie vicine ...

Caos Libia - le truppe di Haftar : «Entrati a Sirte» Di Maio : dialogo unica strada : «Attacco ben pianificato, preventivo, e in meno di tre ore siamo nel cuore di Sirte», ha detto il portavoce

