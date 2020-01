Cane randagio soprannominato “Subway Sally”: per un anno ha fatto visita alla famosa catena di sandwich (Di sabato 18 gennaio 2020) C’è un Cane randagio che si è meritato un soprannome davvero molto particolare. Lo hanno chiamato Subway Sally, perché questo povero Cane senzatetto ha fatto visita per un anno intero, notte dopo notte, a un locale della nota catena di sandwich Subway. Lo staff lo aveva praticamente adottato e ogni sera gli dava qualcosa da mangiare per non farlo morire di fame. Vivere per strada non è facile: i cani sono infreddoliti, rischiano la vita ogni giorno e soffrono sempre la fame. Non sanno mai dove potrebbero trovare il prossimo pasto. Se mai ci sarà un prossimo pasto. Questo Cane senzatetto, però, nella sfortuna è stato fortunato, perché ha trovato in un locale Subway una serie di dipendenti dal cuore d’oro, che ogni giorno si sono occupati di lui offrendogli la cena. Notte dopo notte. Per un anno intero. Certo, una vera famiglia amorevole e un tetto sopra la testa sarebbero ... Leggi la notizia su bigodino

LaStampa : Ogni giorno un cane randagio visita una paninoteca e c’è chi gli regala un pasto @fulviocerutti - nadbitti : RT @Matedelu: #LaCoscienzaImbrigliataAlCorpo #CasaLettori “La coscienza è un cane randagio che non ci impedisce di passare ma a cui non p… - GabriellaBargh1 : RT @LaStampa: Ogni giorno un cane randagio visita una paninoteca e c’è chi gli regala un pasto @fulviocerutti -