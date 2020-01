Can Yaman Al Militare: La foto Senza Barba e Capelli che vi Lascerà Senza Parole! (Di sabato 18 gennaio 2020) Can Yaman sorprende le sue tantissime fan di tutto il mondo con un nuovo look inedito con cui si fa anche fatica a riconoscerlo. Ecco la foto dell’attore turco con i Capelli tagliati e Senza Barba che sta facendo il giro del web! Can Yaman parte al Militare: la foto del nuovo look con Barba rasata e Capelli corti che sta facendo impazzire le fan! Can Yaman è conosciuto in Italia perlopiù per la sua interpretazione nella soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, andata in onda su Canale 5 la scorsa estate. L’attore turco ha conquistato un sacco di fan con il suo ruolo da protagonista del personaggio di Ferit e il suo fascino ha fatto tutto il resto. Tant’è che spesso è venuto in Italia per la gioia delle sue sostenitrici italiane. Nelle ultime ore sta però facendo il giro del web una foto inedita di Can Yaman in cui si fa davvero fatica a riconoscere il noto attore. Siamo abituati ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

