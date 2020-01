Cameron Diaz ha voluto chiamare sua figlia col soprannome della sua migliore amica - (Di sabato 18 gennaio 2020) Sandra Rondini L'attrice ha deciso di fare un omaggio alla sua migliore amica, Drew Barrymoore, conosciuta 20 anni fa sul set del flm "Charlie's Angels", dando alla figlia, come secondo nome, il titolo della sua autobiografia Raddix, la figlia che Cameron Diaz e il marito Benji Madden, musicista del gruppo pop punk "Good Charlotte", hanno avuto lo scorso 30 dicembre, ha due secondi nomi, Chloe e Wildflower. Lo ha scoperto The Blast attraverso una sua fonte che è riuscita a reperire il certificato di nascita della piccola. Più che "Chloe", è l’altro nome, "Wildflower" ad attirare l’attenzione e non solo perché significa letteralmente "Fiore di campo" o "Fiorellino", per la sua delicatezza, ma perché è un chiaro omaggio di Cameron Diaz alla sua migliore amica, Drew Barrymoore a cui è da decenni legatissima. "Wildflower" è il titolo dell’autobiografia scritta nel 2015 dalla ... Leggi la notizia su ilgiornale

IghorCRF : @outofcontextCRF Bicho, é a Cameron Diaz hahahaha - DonnaGlamour : Innocenti bugie: ecco le location del film con Tom Cruise e Cameron Diaz - quaranta_vito : RT @TV8it: La coppia di Vanilla Sky torna insieme in una commedia da non perdere! Cameron Diaz e Tom Cruise sono i protagonisti di Innocent… -