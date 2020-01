Cambio canali: Mediaset Extra slitta al 55, da lunedì arriva Cine34 con i film italiani (Di sabato 18 gennaio 2020) Cambio di canali sul digitale terrestre, nasce Cine34 sul digitale terrestre, la programmazione Dopo la chiusura di Cine Sony e l’acquisto del canale da parte di Mediaset, arrivano nuovi cambiamenti sul digitale terrestre, con l’obiettivo di aumentare ancora di più l’audience complessiva del gruppo frammentandola in micro-target provando a trovare il pubblico giusto per il contenuto migliore. Ecco così che da lunedì 20 gennaio si accende Cine34 al canale, ovviamente, 34 del digitale terrestre (mentre al momento non dovrebbe arrivare anche sul satellite), con Mediaset Extra e la sua diretta del Grande Fratello che slitta al canale 55, uno spostamento avvenuto già da oggi. Cine34 cos’è? Cine34 è un canale interamente dedicato al cinema italiano, in tutte le sue forme, dai titoli d’autore a quelli di genere, si va quindi dal poliziottesco al kolossal storico, ... Leggi la notizia su dituttounpop

