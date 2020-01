Cambiano le diete, più verdure in Italia e più carne in Cina: mezzo secolo di abitudini alimentari nel mondo (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo Spagna e Grecia, l’Italia è il terzo Paese dell’Europa occidentale che fa un maggior uso di verdura ed è una delle nazioni del Continente che ha un minore consumo di alimenti di origine animale e di zuccheri. Se da una parte Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia hanno diminuito il consumo di questi due prodotti, aumenta invece in Estremo Oriente, con Cina, Corea del Sud e Taiwan che hanno modificato così le loro diete. Il quadro emerge da uno studio internazionale guidato dall’Università del Kent e che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Food. A questo lavoro ha partecipato anche un’Italiana: si tratta di Mariachiara Di Cesare, docente di Salute pubblica della Middlesex University. Lo studio è una fotografia di 171 nazioni del mondo con una ricerca che ha analizzato le abitudini alimentari partendo però dai dati di importazioni, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

