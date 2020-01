Calvario Napoli, Fiorentina passa al S. Paolo (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Calvario del Napoli e' infinito. Al San Paolo passa anche la Fiorentina e per gli azzurri si tratta della quarta sconfitta consecutiva. La vittoria della squadra di Iachini e' netta e meritata. I viola dominano per tutti i 90' contro un avversario senza idee e senza gioco, a conferma di una involuzione preoccupante che e' talmente chiara da generare non pochi dubbi sul futuro. Il vertice della classifica e la zona qualificazione per le coppe europee si allontanano sempre di piu' per il Napoli, mentre la lotta per la salvezza si fa sempre piu' vicina. Nella Fiorentina giocano tutti ad altissimo livello ma il contributo di Chiesa a Castrovilli e' imprssionante. Castrovilli, in particolare, e' l'anima della squadra di Iachini. Il centrocampista riesce ad essere presente su tutta la fascia sinistra del campo, propone gioco, finalizza le azioni, funge da suggeritore.I centrocampisti e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

antoniopuerti : @NoemiDeFalco Sono nostalgico dei napoli dei montervino aronica lavezzi che lottavano su ogni palla anche se perde… - carloretwitt : @80AirasoR80 Ormai questo #Napoli Sta diventando un Calvario ?? -