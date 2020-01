Calciomercato Roma, da Suso a Shaqiri: tutti i nomi sulla lista di Petrachi (Di sabato 18 gennaio 2020) Calciomercato Roma, sono molti i nomi sulla lista dei desideri giallorossa: in Serie A piace Suso ma interessa anche l’ex Inter Shaqiri La Roma continua a guardasi intorno in questa sessione di Calciomercato soprattutto dopo quanto accaduto con l’Inter per l’affare Spinazzola-Politano. I giallorossi e il ds Petrachi stanno attenzionando altri nomi che potrebbero rinforzare la rosa di Fonseca a gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport la prima richiesta è stata avanzata al Milan per Suso, i rossoneri però accetteranno solo con uno scambio alla pari con Under. Scelta questa che pare non sia nei piani della Roma che valuta di più il suo giocatore. Interesse anche per l’ex Inter Shaqiri ora al Liverpool e per Januzaj della Real Sociedad. Per la mediana invece il nome forte è quello di Villar dell’Elche, cartellino per l’80% del Valencia e un valore ... Leggi la notizia su calcionews24

