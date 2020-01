Calciomercato Milan, la svolta per la prossima estate si chiama Olmo (Di sabato 18 gennaio 2020) Calciomercato Milan, la svolta per la prossima estate si chiama Olmo: contatti tra i rossoneri e la Dinamo Zagabria Il Milan guarda avanti. E così, dopo l’ingaggio di Ibrahimovic, il club rossonero – secondo Tuttosport – è adesso al lavoro per mettere le mani su Dani Olmo, a tutti gli effetti un obiettivo per l’estate. La dirigenza rossonera starebbe lavorando ad un’intesa col giocatore per poi, forte di quella, andare a trattare con la Dinamo Zagabria per uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, piace #Olmo per l’estate. Contatti con gli agenti: - DiMarzio : #Milan, contatti continui per Under: gli aggiornamenti ? - MarcoBovicelli : #Milan, contatti continui per #Under: i ???? vorrebbero arrivare al calciatore turco offrendo #Suso e includendo nel… -