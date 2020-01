Calciomercato Milan, due nomi per la difesa: Fofana e Alderete (Di sabato 18 gennaio 2020) Calciomercato Milan, due i nomi in pole per rafforzare il reparto difensivo: il primo è Fofana e il secondo Alderete Il Milan di Pioli è ancora alla ricerca di un difensore per rinforzare la rosa. L’acquisto di Kjaer vale molto in questo senso ma i rossoneri sono al vaglio anche di un altro profilo. Dopo il no di Todibo i nomi in orbita rossonera sono due: il primo è Fofana classe 2000 del Saint-Etienne e il secondo è Omar Alderete, 23 anni centrale del Basilea. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, piace #Olmo per l’estate. Contatti con gli agenti: - DiMarzio : #Milan, contatti continui per Under: gli aggiornamenti ? - MarcoBovicelli : #Milan, contatti continui per #Under: i ???? vorrebbero arrivare al calciatore turco offrendo #Suso e includendo nel… -