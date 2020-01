Calciomercato, le notizie di oggi – Conte ne fa fuori due, contatti Milan-Juventus e le mosse del Bologna (Di domenica 19 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Conte ne fa fuori due – Stagione molto importante per l’Inter, la squadra di Antono Conte è pienamente in corsa per la vittoria della scudetto, continua il duello con la Juventus. La squadra si prepara per la partita contro il Lecce, l’obiettivo è riscattare il pareggio contro l’Atalanta, nel frattempo la dirigenza lavora senza sosta sul mercato per rinforzare ancora di più la rosa. Sfumato lo scambio Politano-Spinazzola, l’Inter sta stringendo per Moses, vicini anche gli arrivi di Eriksen e Giroud per una squadra sempre più competitiva. Nel frattempo arrivano aggiornamenti anche in uscita, Antonio Conte ha praticamente bocciato due calciatori (I NOMI DEI DUE PARTENTI) contatti Milan -Juventus – Juventus e Milan ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

GoalItalia : Asse caldo di calciomercato tra Juventus e Roma: Bernardeschi, Zaniolo e Pellegrini i nomi in ballo [?? La Stampa] - GoalItalia : La Juventus non torna sul mercato dei difensori dopo il ko di Demiral ???? [@romeoagresti] - FrancescoLaddom : Sono ore che non leggo notizie sull'Inter. Qualcuno sa dirmi che fine ha fatto Di Marzio? #calciomercato #SerieATIM #SerieA -