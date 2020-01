Calcio, una Lazio super travolge la Sampdoria, il Torino cade contro il Sassuolo negli anticipi del 20° turno di Serie A 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Ha preso il via quest’oggi il 20° turno del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020. Due gli incontri che si sono disputati, in attesa del match serale che vedrà confrontarsi il Napoli e la Fiorentina (ore 20.45) al San Paolo. Una Lazio super travolge la Sampdoria allo Stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi dominano la scena e infliggono ai blucerchiati un pesante 5-1 frutto delle reti di Felipe Caicedo al 7′, di Ciro Immobile (rigore al 17′, marcatura al 20′ e rigore al 65′) e di Bastos al 65′. Gol della bandiera per la formazione di Claudio Ranieri del polacco Karol Linetty al 70′, in dieci dal 74′ per via dell’espulsione del difensore tedesco Julian Chabot. Con questo risultato, la Lazio ottiene la sua undicesima vittoria consecutiva, iniziando il girone di ritorno nel migliore dei modi e rafforzando la propria ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : #Calciomercato, si è conclusa l'operazione #Politano-#Spinazzola: una farsa che è specchio del momento difficile de… - juventusfc : @mdeligt_04 @bonucci_leo19 @DanieleRugani @1913parmacalcio @PauDybala_JR @Cristiano @emrecan_ @douglascosta ??… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? - #Juve sotto attacco - #Fonseca quando la duttilità è una virt… -