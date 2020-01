Calcio piange Pietro Anastasi, simbolo Juve anni ’70 (Di sabato 18 gennaio 2020) E' morto all'eta' di 71 anni Pietro Anastasi, il grande attaccante siciliano che negli anni '70 vinse tre scudetti con la Juventus e una Coppa Italia con l'Inter. Lo riferisce il sito del club bianconero che lo definisce "un campione indimenticabile". Anastasi era malato di tumore dal 2018. Brevilineo ma esplosivo, aveva fatto parte dell'Italia che conquisto' l'europeo nel 1968 e in azzurro aveva totalizzato 25 presenze e 8 gol. "Petru 'u turcu", come era soprannominato, catanese di nascita, si era fatto conoscere sui campi polverosi della Sicilia orientale alla Massiminiana, la squadra dei fratelli Massimino che a meta' degli anni Sessanta giocava in serie D. "La mia era una famiglia di operai, si aveva un po' di meno rispetto ad oggi, ma si era piu' felici", aveva raccontato in un'intervista, "non vivevamo nell'oro, ma ma non per questo non vivevamo bene".Da li' era approdato al ... Leggi la notizia su ilfogliettone

