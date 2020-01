Calcio Napoli | non resta che piangere Prestazione al limite della decenza | la Fiorentina

Calcio - Chiesa e Vlahovic affossano il Napoli al San Paolo : sconfitta consecutiva in casa in Serie A dei partenopei : Continua il momento molto difficile del Napoli di Rino Gattuso nel campionato di Calcio di Serie A 2019-2020. I partenopei sono stati sconfitti tra le mura amiche del San Paolo 2-0 dalla Fiorentina di Beppe Iachini. A segno tra le fila viola Federico Chiesa al 26′ e Dusan Vlahovic al 74′. Si tratta del quarto ko consecutivo in casa nella massima Serie per i campani, che vedono le proprie quotazioni in caduta libera. I partenopei sono ...

Nel suo punto sul mercato per Tuttomercatoweb, il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche dell'attuale situazione azzurra. "Il Napoli con Demme e Lobotka ha in pratica sistemato il centrocampo. Per l'estate Giuntoli ha chiuso con il Verona l'affare Rrahmani e ha già un accordo con il club gialloblù per Amrabat. Non c'e ancora intesa con il giocatore ed è per questo che su di lui si sono inserite Inter e Fiorentina. I viola tra ...

Afro-Napoli a Frattamaggiore senza tifosi : “Non fa bene al Calcio” : Tempo di lettura: 2 minuti“La Prefettura di Napoli ha disposto che solo i residenti a Frattamaggiore potranno acquistare i biglietti per l’incontro fra Frattese e Afro-Napoli, che si terrà domani presso lo Stadio “Ianniello” alle 14,30”. Lo ha annunciato il profilo ufficiale dell’Afro-Napoli United denunciando la scelta del Prefetto. “Una decisione che non rappresenta solo un divieto di trasferta per la nostra ...

Antonio Conte dopo aspetta ancora un attaccante, ma l'Inter ha dovuto mettere in stand by l'affare Olivier Giroud. Il Calciomercato si sta infiammando. Senza lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola con la Roma è impossibile andare avanti numericamente in un reparto che ha già cinque elementi. Olivier Giroud sta aspettando e la situazione rischia di complicarsi. Difficile pensare che Matteo Politano possa restare a Milano dopo ...

TUTTOSPORT – Il Calciomercato della Juventus scavalca quello del Napoli : “Pogba-Juve operazione panitas!”. Questo il titolo principale con cui si apre l’odierna edizione di TUTTOSPORT in riferimento ai bianconeri e al possibile ritorno del centrocampista francese. “Cuadrado, Dybala, Higuain sono i tre amiconi (panitas nel gergo colombiano) di Pogba che tessono la tela per il grande ritorno di Paul in bianconero. Intanto domani arriva il Parma: Ronaldo in campo“. Il mercato bianconero ...

Dopo il sorprendente mancato scambio con Spinazzola, quale sarà il futuro di Matteo Politano? Le ultime notizie di mercato raccontano di una prospettiva intrigante per l'attaccante in uscita dall'Inter. L'ex Sassuolo potrebbe finire al centro di un'altra trattativa di scambio, questa volta con il Napoli. A fare il percorso inverso a quello di Politano, potrebbe essere quel Fernando Llorente molto gradito ad Antonio Conte.

Calciomercato Napoli – Gattuso non rischierebbe la panchina, De Laurentiis lo avrebbe accontentato soprattutto per...

Calciomercato Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis fa sognare i tifosi sul ritorno di Edinson Cavani. Colpa di un 'indizio' che arriva via Twitter del patron partenopeo. Alle volte basta un semplice like per riaccendere una speranza di mercato. Un piccolo indizio o qualcosa di simile. Se poi si tratta di Napoli e del suo […]

Calciomercato Napoli – Nelle ultime ore potrebbe decollare lo scambio Llorente-Politano Saltato lo scambio...

Sabato 18 gennaio, le partite di oggi e stasera in diretta tv e streaming. Riflettori puntati sugli anticipi di Serie A, da Lazio-Sampdoria a Napoli-Fiorentina passando per Sassuolo-Torino. In Premier League scendono in campo, tra le altre, Tottenham e Chelsea. La Liga propone un interessante Real Madrid-Siviglia.

Calciomercato Napoli - c’è la firma di Amir Rrahmani : Gattuso ha il suo nuovo difensore : Il venticinquenne difensore e capitano della nazionale del Kosovo, ha superato le visite mediche e firmato il documento che lo lega al club partenopeo per i prossimi cinque anni. L'annuncio ufficiale arriverà lunedì prossimo, quando il club partenopeo depositerà in Lega il contratto di Amir Rrahmani.Continua a leggere

Calciomercato Napoli – Il portale gianlucadimarzio.com annuncia il terzo acquisto del Napoli in questa sessione...

Calciomercato Napoli - Rrahmani ha firmato : i dettagli : Amir Rrahmani è da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli: il difensore ha firmato il nuovo contratto Dopo le visite mediche di questa mattina a Villa Stuart, Amir Rrahmani ha firmato il nuovo contratto da giocatore del Napoli. Operazione da 14 milioni più 1,5 di bonus e per il giocatore contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro. Il difensore si trasferirà nel capoluogo campano a partire da giugno 2020. Come ...

