Calcio italiano in lutto, morto a 71 anni un grande campione. Il ricordo: “Uno dei simboli del nostro Paese” (Di sabato 18 gennaio 2020) Pietro Anastasi è morto a 71 anni. L’ex attaccante, che in carriera ha vestito le maglie di Juventus (3 scudetti) e Inter (una Coppa Italia), conquistò il titolo di campione d’Europa con la Nazionale nel 1968.Pietro Anastasi, uno dei migliori attaccanti degli anni 70. La sua salute era minata da una grave malattia già dalla fine del 2018. ”Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il Calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni. La vita di Pietro è stata un vero romanzo bianconero, negli anni 70′ Hurrà Juventus gli dedicò una narrazione a puntate per diversi numeri. La Juventus abbraccia la moglie Anna, i figli Silvano e Gianluca e saluta Pietro con una semplice parola grande quanto lui: Grazie”. Il sito ufficiale della Juventus ha dato così la notizia della morte dell’ex attaccante ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

