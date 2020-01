Calabria, Salvini contestato in provincia di Cosenza durante il tour per le elezioni regionali | VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Calabria, Salvini contestato in provincia di Cosenza durante il tour per le elezioni regionali VIDEO Salvini contestato IN Calabria – Si è concluso ieri sera nella popolosa Corigliano-Rossano il mini tour elettorale di Matteo Salvini in Calabria in vista delle Regionali che si terranno il prossimo 26 gennaio. Il leader della Lega è salito sul palco allestito in piazza Salotto intorno alle 21 per sostenere la candidatura alla presidenza della forzista Jole Santelli. La piazza era nettamente divisa: sotto il palco si erano assiepati i numerosi sostenitori e simpatizzanti di Salvini mentre più in fondo era presente un nutrito gruppo di contestatori. Gli anti-Salviniani si erano dati appuntamento alle 17.30 in piazza Valdastri, poco distante da piazza Salotto dove successivamente si sarebbe tenuto il comizio elettorale. Credit: Giovanni Vulcano Nei giorni scorsi grazie al tam-tam ... Leggi la notizia su tpi

AndreaOrlandosp : Salvini dice che il Pd nazionale in Calabria non c’è. Siamo qui a Vibo con Nino DeMasi imprenditore minacciato dall… - repubblica : Regionali in Calabria, Salvini contestato a Lamezia sulle note di Bella ciao. E lui: 'Andate a fischiare Renzi e Zi… - LegaSalvini : CALABRIA, #SALVINI: 'UNICA IMMIGRAZIONE PER NOI FAR RIENTRARE I CALABRESI COSTRETTI A SCAPPARE PER LAVORARE'… -