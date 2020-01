Cagni duro: “Napoli squadra che non ha personalità! Possesso palla da dietro, inutile che senso ha?” (Di sabato 18 gennaio 2020) L'allenatore Cagni ha espresso un duro commento sul gioco che sta facendo il Napoli e sulla squadra che mostra di non avere personalità. Riguardo il gioco del Possesso palla da dietro, suggerisce di non praticarlo in quanto non ci sono giocatori in grado di farlo è solo rischioso. L'articolo Cagni duro: “Napoli squadra che non ha personalità! Possesso palla da dietro, inutile che senso ha?” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

