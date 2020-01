Burnley-Leicester, Premier League: pronostici e formazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Burnley-Leicester è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: pronostici e formazioni. Burnley – Leicester domenica ore 15:00 Il Leicester rappresenta ormai una realtà importante all’interno del panorama calcistico inglese. Dopo aver conquistato il titolo nazionale nella stagione 2015-2016, occupa ancora una volta le zone alte della classifica di Premier League. Nonostante abbia recentemente accusato un leggero calo di rendimento, la squadra allenata da Brendan Rodgers si trova tuttora in una situazione molto positiva e ha ottime possibilità di qualificarsi per la prossima edizione della Champions. Il Burnley è in grande difficoltà: uscito sconfitto dalle ultime quattro partite disputate in campionato, deve lottare per raggiungere la salvezza e si appresta a giocare un match complesso. I padroni di casa ... Leggi la notizia su ilveggente

