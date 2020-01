Bundesliga, Lipsia-Union Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Bundesliga, Lipsia-Union Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote Allo stadio Red Bull Arena di Lipsia, sabato 18 gennaio alle 18:30, giocheranno Lipsia e Union Berlino. Lo scontro sarà valevole per la 18sima giornata di Bundesliga. Il Lipsia, che ora occupa la testa della classifica con 37 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Augusta per 3-1. L’Union Berlin, che oggi occupa la posizione 11 in classifica con 20 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Fortuna Düsseldorf per 2-1. La classifica aggiornata della Bundesliga Le statistiche dell’incontro La storia recente fra le due squadre è decisamente favorevole a quella di casa: negli ultimi cinque scontri diretti fra le due squadre il Lipsia ha fatto registrare 3 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio. Anche le statistiche dell’intero campionato, ... Leggi la notizia su termometropolitico

sportli26181512 : #Bundesliga, lo Schalke supera il Borussia M. e accorcia in classifica: Alla Veltins Arena termina 2-0 per i padron… - FraInter86 : ???? La Bundesliga riparte col botto: un grande Schalke 04 batte 2-0 il Gladbach e si porta a -2 dai rivali odierni.… - zazoomnews : Lipsia-Union Berlino Bundesliga: formazioni pronostici - #Lipsia-Union #Berlino #Bundesliga: -