Bundesliga, Colonia-Wolfsburg: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Al RheinEnergieSTADION di Colonia, sabato 18 gennaio alle 15:30, si disputerà Colonia-Wolfsburg. La partita sarà valevole per la 18sima giornata di Bundesliga. I padroni di casa del Colonia, ai piani bassi della classifica (alla posizione 15 a 17 punti) provengono dalla vittoria in casa contro il Werder Brema per 1-0. Il Wolfsburg, invece, si trova in nona posizione in classifica a 24 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Bayern Monaco per 2-0. La classifica della Bundesliga Le statistiche della partita Il Wolfsburg ha dalla sua parte la storia recente degli scontri diretti: negli ultimi dieci incontri, infatti, il Wolfsburg ha fatto registrare 4 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi. Il Colonia arriva all’appuntamento con la quinta peggior difesa (32 reti), il terzo peggior attacco (19 reti) e la peggior differenza reti (-13 reti), mentre il ... Leggi la notizia su termometropolitico

