Bundesliga, Augusta-Borussia Dortmund: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Bundesliga, Augusta-Borussia Dortmund: probabili formazioni, pronostico e quote Augusta-Borussia Dortmund sarà uno degli scontri della 18sima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto sabato 18 gennaio alle 15:30 presso lo stadio WWK Arena di Augusta. L’Augusta attualmente si ritrova decima in classifica con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la capolista Lipsia per 3-1. Sta andando meglio il cammino in Bundsliga del Borussia Dortmund, che ora occupa la quarta posizione in classifica a 30 punti. Tuttavia i gialloneri, nell’ultima partita giocata, hanno dovuto arrendersi in trasferta contro il Hoffenheim, che ha portato a casa i tre punti vincendo per 2-1. La classifica aggiornata della Bundesliga Le statistiche del match Il Borussia Dortmund ha dalla sua il favore della storia, almeno quella recente, negli ... Leggi la notizia su termometropolitico

