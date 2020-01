Bullismo a Scuola, tre minori nei guai, indagata anche la professoressa, ecco i dettagli (Di sabato 18 gennaio 2020) Ancora Bullismo in classe, questa volta sono tre i minori nei guai ed anche una professoressa che risulta essere indagata. Siamo a Cava de Tirreni in una Scuola superiore dove nel dicembre del 2018 si è consumata un’aggressione ai danni di un ragazzo di 14 anni da parte di altri suoi compagni di classe. Il ragazzo aggredito fisicamente ha riportato varie lesioni tra cui contusioni al polso, all’emitorace e al ginocchio sinistro. Il gruppo di ragazzi non si sarebbe fermato alle percosse ma avrebbe proseguito l’aggressione legandogli una sciarpa al collo fino a fargli perdere i sensi. La vittima, come abbiamo già detto un ragazzo di 14 anni, ha tentato anche di reagire all’aggressione ma di contro risposta sono arrivati calci ed anche una testata. Fatti precisi e ben chiari che hanno portato la procura di Nocera Inferiore ad effettuare delle indagini su quanto accaduto. Si è però reso ... Leggi la notizia su circuitoscuola

