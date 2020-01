Bufera sul nuovo disco di Eminem in cui il rapper ironizza sull’attentato a Manchester del 2017 (Di sabato 18 gennaio 2020) L’ultimo album era uscito nel 2018 e si intitolava Kamikaze. Dopo due anni, Eminem si ripresenta sulla scena con un nuovo disco dal titolo Music To Be Murdered By, rilasciato il 17 gennaio. Una buona notizia per i fan, non fosse che l’album sta già scatenando un putiferio per via della traccia Unaccommodating. Nella canzone, l’artista “si fa beffa” dell’attentato avvenuto alla Manchester Arena nel 2017. In quell’attacco ventidue persone sono state uccise mentre lasciavano il concerto della popstar Ariana Grande, dopo che Salman Abedi aveva fatto esplodere una bomba nell’atrio dell’arena. «But I’m contemplating yelling “bombs away” on the game / Like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting» («Ma sto pensando di urlare “bombe sganciate!” durante lo show/ Come se fossi fuori da un ... Leggi la notizia su open.online

