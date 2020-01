Brescia-Cagliari, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Brescia-Cagliari è una partita della ventesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. La squadra allenata da Corini è caccia di punti salvezza, quella di Maran pur in una posizione di alta classifica vuole interrompere la lunga Serie di sconfitte consecutive: probabili formazioni e pronostici. Brescia – Cagliari domenica ore 15:00 Il 2020 è iniziato male sia per il Brescia che per il Cagliari, anche se le situazioni di classifica delle due squadre sono ben differenti. Il Brescia è penultimo in classifica con 14 punti, il Cagliari è già a quota 29 e potrebbe ambire a un posto nella prossima Europa League. La squadra allenata da Maran ha però perso le ultime cinque partite ufficiali e sta subendo gol con preoccupante regolarità. Nelle ultime nove partite ufficiali ha sempre incassato almeno due gol, 23 nel parziale. Decisamente troppi, ecco perché il Brescia ... Leggi la notizia su ilveggente

