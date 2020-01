Brescia, 20enne arrestato per pedofilia: indagato anche un napoletano (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBrescia – Un 20enne nel Bresciano è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Tra gli altri indagati figura anche un 28enne di Napoli. La Procura di Genova (inizialmente titolare dell’inchiesta, poi passata in mano a quella di Brescia) ha disposto la perquisizione, a seguito della quale sono stati ritrovati complessivamente 360 video e 160 foto pedopornografiche. Altri dettagli vengono resi noti da Il Giornale di Brescia, che riporta di una cartella nascosta all’interno dello smartphone del ragazzo contenente circa 200 video hot che ritraggono bambini dai 2 ai 12 anni. Per lui è stata chiesta la convalida dell’arresto. L’inchiesta però non è finita. Risultano indagate infatti altre quattro persone: una 35enne di Roma e tre uomini rispettivamente di Napoli (28 anni), Nuoro e Sirmione (in ... Leggi la notizia su anteprima24

