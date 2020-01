Bounty Law, la prima serie tv di Tarantino - (Di sabato 18 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Quentin Tarantino annuncia la sua prima serie tv tratta dal film "C’era una volta a… Hollywood", ci sarà anche Leonardo DiCaprio? Quentin Tarantino sta pensando seriamente di realizzare la sua prima serie tv: Bounty Law, una storia che in parte è già stata presentata nel suo ultimo film. Bounty Law, com'è nata l'idea per la serie tv Nel film "C’era una volta a… Hollywood" Tarantino racconta le vicende che vedono protagonista l’attore Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio. Si tratta di una celebrità ormai in declino, famoso un tempo per aver girato la serie tv Bounty Law, cioè la storia di Jake Cahill, un cacciatore di taglie del vecchio west. Per realizzare le scene di Bounty Law, il regista si è ispirato a serie tv anni ’50 realmente esistite come The Rifleman, Tales of Wells Fargo e Ricercato vivo o morto, ed ha quindi scritto la sceneggiatura di ... Leggi la notizia su ilgiornale

