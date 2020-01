Bose chiude tutti i negozi e punta sull’e-commerce. Il futuro è online, fermarlo non è la soluzione (Di sabato 18 gennaio 2020) Bose chiude le proprie vetrine nei paesi più avanzati. Il marchio, noto per le cuffie e i sistemi di riproduzione audio, ritiene ormai obsoleta la vendita nei negozi in Europa, Nord America, Australia e Giappone, dove ormai la maggior parte della clientela acquista i suoi prodotti online. Resteranno circa 130 store in Cina e nel Sud-Est Asiatico, ma non si sa ancora per quanto tempo, visto che anche in questi paesi ormai le vendite online si diffondono velocemente. La causa di quello che sta accadendo è ormai abbastanza nota, anche perché non riguarda solo Bose, ma un numero crescente di imprese in ogni ambito della produzione dei beni e servizi. Anche le banche sono coinvolte, poiché sono sempre di meno quelli che fanno operazioni agli sportelli anziché attraverso l’internet banking. Mi meraviglio che ancora esistano file chilometriche negli uffici postali per pagare le bollette e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

