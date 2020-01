Borussia Dortmund, Haaland illegale: tripletta all’esordio (Di sabato 18 gennaio 2020) Herling Haaland non smette di segnare: all’esordio in assoluto in Bundesliga il norvegese ha realizzato una tripletta Herling Haaland è assolutamente illegale. All’esordio assoluto in Bundesliga il norvegese ha impiegato 183 secondi per segnare il suo primo gol con la maglia del Borussia Dortmund, contro l’Augsburg. Quando l’ex Salisburgo è entrato, i gialloneri perdevano 3-1, ma Haaland ha accorciato subito le distanze, segnando poi il gol del 3-4. Infine, per la tripletta, all’ottantesimo. Un impatto niente male. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Malati1908 : Prima partita e prima tripletta con la maglia della #Juve... Ah no.. Per il #borussiadortmund per #Haaland.… - lookatviki : RT @jesuisboni_: 56’ esordio Haaland col Borussia Dortmund sotto 3-1 59’ segna Haaland 3-2 61’ segna Sancho 3-3 70’ segna Haaland 3-4 (con… - cavallo_susie : La serie A ringrazia il Borussia Dortmund. #Haaland -