Borussia Dortmund, Haaland: «Club fantastico, bel debutto» (Di sabato 18 gennaio 2020) Erling Haaland si è presentato come meglio non poteva ai suoi nuovi tifosi del Borussia Dortmund: tripletta per il norvegese Haaland si è presentato nel migliore dei modi ai tifosi del Borussia Dortmund. Il norvegese ha messo a segno una decisiva tripletta nella vittoria contro l'Ausburg. Ecco le sue parole a fine gara. «Sono abbastanza rilassato, non so davvero perché. Sono in un Club fantastico con ottimi compagni di squadra e brave persone intorno a me. Sono venuto qui per segnare gol ed è stato un bel debutto per me».

