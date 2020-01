Bonus idrico Arera 2020: aumentano i soldi alle famiglie. I requisiti (Di sabato 18 gennaio 2020) Bonus idrico Arera 2020: aumentano i soldi alle famiglie. I requisiti Bonus idrico Arera 2020: l’agevolazione è stata potenziata ed estesa anche a chi beneficia del Reddito e della Pensione di cittadinanza (come già accade per luce e gas). Ticket sanitario 2020 in base al reddito, come cambiano le regole Bonus idrico: chi ne ha diritto Come si legge sul sito dell’Arera, hanno diritto al Bonus idrico gli utenti diretti (titolari di fornitura ad uso domestico residente) e indiretti (coloro che utilizzano una fornitura intestata a un’utenza condominiale) che fanno parte di un nucleo familiare con Isee non superiore agli 8.265 euro o di un nucleo con Isee non superiore ai 20mila euro e almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa). Dal 2020 possono fare richiesta anche coloro che beneficiano di Reddito e Pensione di Cittadinanza ma soltanto se hanno un Isee non superiore ... Leggi la notizia su termometropolitico

