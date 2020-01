Bologna, “tra Sardine, centri sociali e tossici qui non è una passeggiata di salute”: verifiche di Digos e Postale sul tweet del poliziotto (Di sabato 18 gennaio 2020) “Ragazzi, vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra Sardine, centri sociali, tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute”. Il tweet ha iniziato a rimbalzare in Rete e ora la Digos di Bologna e la Polizia Postale hanno iniziato gli accertamenti per identificare il presunto agente e verificare l’autenticità del profilo – Claudio8013 – che ha postato la frase sprezzante. Un profilo, attivo dal 2015, che è un fiorire di post in favore delle attività di polizia e della Lega e contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il Pd e i comunisti. Nella foto che accompagna il testo si vede un uomo con indosso un jeans e maglioncino chiaro, armato di pistola e con un distintivo al collo. All’apparenza lo scatto sarebbe stato realizzato in un ufficio della questura e si intravede anche ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Corriere : «Al lavoro a Bologna tra tossici e sardine»: bufera per il tweet con pistola e distintivo - Corriere : «Al lavoro a Bologna tra tossici e sardine»: bufera per il tweet con pistola e disti... - matteosalvinimi : Il 'maestrino Bonaccino' colpito e affondato! ?? P.s. Pensate a quanto sono nervosi se devono frugare tra le foto de… -