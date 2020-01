Bologna, muore avvelenato nella propria auto: fermata una coppia di amici. Lo avrebbero fatto per rubargli 2mila euro dal bancomat (Di sabato 18 gennaio 2020) avrebbero avvelenato un amico per sottrargli il bancomat, da cui avrebbero poi prelevato circa duemila euro: con questa accusa i Carabinieri hanno fermato due coniugi, Claudio Furlan, 54 anni di Bologna e Rita Di Maio, 49 anni di origini napoletane, indagati per omicidio preterintenzionale, rapina pluriaggravata e indebito utilizzo di carte di pagamento. La vittima è il 63enne Vito Balboni, 63 anni, originario di Ferrara ma residente a Bentivoglio (Bologna): per sei giorni il cadavere è rimasto nella sua auto, prima che qualcuno se ne accorgesse. Lo scorso 6 novembre il cadavere di Balboni è stato trovato all’interno della sua auto, ferma in un parcheggio a Cadriano di Granarolo Emilia, frazione di Bologna, ma il decesso sarebbe avvenuto diversi giorni prima, probabilmente il 31 ottobre. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la vittima avrebbe passato le sue ultime ore insieme a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

