Bologna Hellas Verona: le chiavi tattiche del match (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Bologna di Mihajlovic ha bisogno di punti per non allontanarsi dalla zona europa. Il match con l’Hellas Verona è molto difficile Il Bologna di Mihajlovic è una squadra che concretizza molto meno di quanto crea. Nonostante abbia tanti giocatori di estro tra le linee, non ha un avvio di azione molto elaborato. Soffre parecchio le squadre che pressano bene in avanti e coprono il centro. Proprio per questo, la sfida con l’Hellas Verona di Juric presenta molte insidie. Gli scaligeri utilizzano un pressing molto intenso scuola Gasperini, che aggredisce in zone alte del campo. Per questo, non sarà facile impostare in modo pulito per i padroni di casa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Mediagol : #Bologna-Hellas #Verona, Juric: 'Possiamo fare risultato, siamo cresciuti molto. Borini? Ecco cosa penso'… - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Bologna, De Leo: '#Dominguez e #Barrow possono giocare, deciderà Sinisa'??? - sportli26181512 : Juric: 'Borini grande acquisto. Kumbulla? Ragazzo serio': Juric: 'Borini grande acquisto. Kumbulla? Ragazzo serio'… -