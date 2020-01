Bimbo di 10 anni accoltellato di fronte alla mamma per strada (Di domenica 19 gennaio 2020) Bimbo di 10 anni accoltellato di fronte alla mamma per strada. Il piccolo subito trasportato al Pronto Soccorso. La polizia cerca l’assalitore. E’ incredibile quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato in Inghilterra, nella città di Leicester. Un bambino di 10 anni stava camminando per strada con sua mamma quando improvvisamente è stato aggredito da un … L'articolo Bimbo di 10 anni accoltellato di fronte alla mamma per strada è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

