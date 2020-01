Bibbiano, piazza contesa tra Lega e Sardine. Santori: “Pronti a rinunciare se lo fa pure il Carroccio”. Salvini non molla: “Noi saremo lì” (Di sabato 18 gennaio 2020) La piazza di Bibbiano diventa argomento di contesa politica. Dopo l’inchiesta sugli affidi e le violente accuse sui social network, adesso il piccolo centro nella Val d’Enza diventa letteralmente scenografia di uno scontro tra la Lega e le Sardine. Nel pomeriggio il leader del movimento antisovranista, Mattia Santori, ha incontrato il questore di Reggio Emilia. La piazza di Bibbiano, infatti, era stata prenotata dalle Sardine il 23 gennaio. Il movimento è in possesso di un’autorizzazione comunale, ma nel pomeriggio di ieri è stato convocate dalla questura di Reggio Emilia per trovare una soluzione sulla questione. Come ha raccontato il Fatto Quotidiano la Questura di Reggio Emilia avrebbe invitato le Sardine a cedere la piazza di Bibbiano alla Lega. Sulla base di una regola da campagna elettorale, i partiti hanno la prelazione su qualsiasi spazio pubblico rispetto a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

