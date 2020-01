Bibbiano, il duello Sardine-Salvini riporta tensione nel paese (Di sabato 18 gennaio 2020) L’amministrazione di Bibbiano chiede ai due contendenti di desistere. In “palio” c’è la piazza per un comizio in programma giovedì 23. Prosegue il duello tra Matteo Salvini e le Sardine. La contesa si gioca ancora una volta sulle piazze, ma stavolta sono le scartoffie l’arma in più di Santori e dei suoi seguaci. Anche perchè … L'articolo Bibbiano, il duello Sardine-Salvini riporta tensione nel paese proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

