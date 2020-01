Bibbiano, alla Lega la piazza contesa. Per le Sardine un altro spazio (Di sabato 18 gennaio 2020) alla Lega la piazza contesa a Bibbiano, per le Sardine (CHI SONO) invece un altro spazio poco distante, piazza Libero Grassi. È quanto stabilito dalla Questura dopo un incontro con gli esponenti del movimento sul caso della piazza contesa per giovedì prossimo, 23 gennaio, tra le Sardine e la Lega, che ha scelto la città simbolo dell'inchiesta sugli affidi per chiudere la campagna elettorale delle Regionali in Emilia Romagna. Il Carroccio terrà quindi la sua manifestazione in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, mentre alle Sardine è stato invece destinata piazza Libero Grassi. La motivazione fornita alle Sardine dell'assegnazione alla Lega della piazza contesa è data da un protocollo siglato coi partiti che dà la precedenza a loro in campagna elettorale. Le Sardine avevano anticipato la Lega nella richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo ... tg24.sky

