Biathlon, Pagelle staffetta maschile Ruhpolding 2020: Fourcade riporta la Francia sul trono, stupiscono gli austriaci (Di sabato 18 gennaio 2020) All’ottavo tentativo in questa stagione una staffetta norvegese è stata sconfitta. L’impresa arriva dalla Francia maschile che riesce a dominare l’odierna 4×7,5 km di Ruhpolding (Germania) e spezzare una serie che, tra uomini e donne, stava cominciando a diventare davvero preoccupante per tutti. In contumacia di Johannes Bø i francesi si sono presi la scena in queste due settimane tedesche e si sono permessi il lusso di poter schierare oggi i primi tre dell’attuale classifica generale di Coppa del mondo. Il quartetto transalpino, comandato da un monumentale Martin Fourcade, ha dominato dal primo metro e ha preceduto di oltre un minuto gli acerrimi rivali, secondi davanti alla sorpresa Austria capace di unire tutti i punti del puzzle e trovare la miglior prova della stagione. Italia dodicesima dopo aver condotto gara di coda fin dal poligono in piedi della ... Leggi la notizia su oasport

